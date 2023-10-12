Нападение ХАМАС на Израиль: истории выживших

By Euronews

Израильтяне, выжившие во время нападения боевиков ХАМАС, рассказывают свою историю спасения. Многие из них до сих пор не знают о судьбе своих родственников и друзей.

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Группа пожилых людей из кибуца Кфар-Аза, распложенного в двух километрах от сектора Газа, вернулась домой после поездки в Болгарию. Это путешествие, вероятно, спасло им жизнь. Многие из них до сих пор не знают, кто из родственников и друзей, пережил нападение боевиков ХАМАС.

"Они явно находятся в очень травмирующей ситуации, потому__что живут в аду незнания. Они не спали, не ели", - говорит представитель министерство социального обеспечения Израиля.

Жительница Кфар-Аза: _"За несколько минут до того, как их забрали, я получила последнее_сообщение. Было одиннадцать часов вечера". Журналист: "Что было в сообщении?" "Что в доме находятся террористы".

Музыкальный фестиваль Supernova стал одной из первых целей боевиков. Здесь были убиты не менее 260 человек. Десятки людей оказались в заложниках. Шани Хадар получила ранение в плечо и пряталась 10 часов, прежде чем бежать.

Шани Хадар, выжившая:"На меня напал террорист, когда я пыталась убежать с дороги. Они просто ворвались на дорогу. Я видела, что передо мной и позади меня были террористы. Мне ничего не оставалось, как бежать налево от дороги. Я забинтовала плечо кимоно. Я понимала, что кровь будет идти, и мы знали, что помощь быстро не придет".

Эта гостиница дает приют травмированным и скорбящим людям. Одни пережили нападение, притворившись мертвыми, другие прятались в шкафах или под кроватями. Все они кого-то потеряли.

Рэйчел Штелльман, выжившая:"У меня левые взгляды. И мы знаем, что не все (в секторе Газа) поддерживают ХАМАС. Теперь я не уверена в своей позиции. Мне придется много работать над тем, чтобы снова обрести веру в человечество".