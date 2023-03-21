Атака дронов на Джанкой. Авдеевка – "второй Бахмут"

В удерживаемом Россией Джанкое, на севере полуострова Крым, прогремели взрывы. В понедельник вечером Минобороны Украины заявило об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр", которые перевозились по железной дороге.

В Следственном комитете России заявили об "отражении атаки беспилотников". Назначенный Москвой глава Крыма Сергея Аксёноваподтвердил, что в районе Джанкоя сработала система ПВО. При этом, по словам чиновника, "обломки повредили домовладение и магазин". Российская сторона сообщает об одном пострадавшем.

ОКОПНЫЕ БОИ В ДОНБАССЕ

Авдеевка может стать "вторым Бахмутом", так описывают тактическую ситуацию вокруг небольшого города к северу от Донецка представители ВСУ и военная разведка Великобритании.

На обоих этих направлениях россияне продолжают оказывать давление на украинские линии снабжения. При этом и Киев, и Москва вкладывают значительные средства в борьбу за город. В письме Евгения Пригожина, адресованном Минобороны России, говорится, что "вагнеровцы" "контролируют примерно 70%" Бахмута.

На этом фоне страны Евросоюза приняли решение о поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов.

Наши европейские партнёры согласовали совместный план, чтобы ускорить поставки снарядов для нашей артиллерии. Вес этого решения – 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов. Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом. Владимир Зеленский Президент Украины

НОВЫЙ ПАКЕТ АМЕРИКАНСКОЙ ПОМОЩИ

Соединённые Штаты пообещали выделить Украине военную помощь в размере 350 миллионов долларов. Очередной пакет будет включать боеприпасы для ракетных установок "Хаймарс", лёгкие бронемашины "Брэдли", снаряды и противотанковое оружие.

Вашингтон также раскритиковал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Пекин намерен "обеспечить дипломатическое прикрытие преступлений, который Россия совершает в Украине".