Атака дронов на Джанкой. Авдеевка – "второй Бахмут"Комментарии
В удерживаемом Россией Джанкое, на севере полуострова Крым, прогремели взрывы. В понедельник вечером Минобороны Украины заявило об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр", которые перевозились по железной дороге.
В Следственном комитете России заявили об "отражении атаки беспилотников". Назначенный Москвой глава Крыма Сергея Аксёноваподтвердил, что в районе Джанкоя сработала система ПВО. При этом, по словам чиновника, "обломки повредили домовладение и магазин". Российская сторона сообщает об одном пострадавшем.
ОКОПНЫЕ БОИ В ДОНБАССЕ
Авдеевка может стать "вторым Бахмутом", так описывают тактическую ситуацию вокруг небольшого города к северу от Донецка представители ВСУ и военная разведка Великобритании.
На обоих этих направлениях россияне продолжают оказывать давление на украинские линии снабжения. При этом и Киев, и Москва вкладывают значительные средства в борьбу за город. В письме Евгения Пригожина, адресованном Минобороны России, говорится, что "вагнеровцы" "контролируют примерно 70%" Бахмута.
На этом фоне страны Евросоюза приняли решение о поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов.
НОВЫЙ ПАКЕТ АМЕРИКАНСКОЙ ПОМОЩИ
Соединённые Штаты пообещали выделить Украине военную помощь в размере 350 миллионов долларов. Очередной пакет будет включать боеприпасы для ракетных установок "Хаймарс", лёгкие бронемашины "Брэдли", снаряды и противотанковое оружие.
Вашингтон также раскритиковал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Пекин намерен "обеспечить дипломатическое прикрытие преступлений, который Россия совершает в Украине".