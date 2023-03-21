English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Украина

Атака дронов на Джанкой. Авдеевка – "второй Бахмут"

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Украинские солдаты устанавливают противотанковый ракетный комплекс "Стугна" возле Бахмута, Донецкая область, 17 марта 2023 года.
Украинские солдаты устанавливают противотанковый ракетный комплекс "Стугна" возле Бахмута, Донецкая область, 17 марта 2023 года.   -  Авторское право  AP Photo/Roman Chop

В удерживаемом Россией Джанкое, на севере полуострова Крым, прогремели взрывы. В понедельник вечером Минобороны Украины заявило об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр", которые перевозились по железной дороге.

В Следственном комитете России заявили об "отражении атаки беспилотников". Назначенный Москвой глава Крыма Сергея Аксёноваподтвердил, что в районе Джанкоя сработала система ПВО. При этом, по словам чиновника, "обломки повредили домовладение и магазин". Российская сторона сообщает об одном пострадавшем.

ОКОПНЫЕ БОИ В ДОНБАССЕ

Авдеевка может стать "вторым Бахмутом", так описывают тактическую ситуацию вокруг небольшого города к северу от Донецка представители ВСУ и военная разведка Великобритании. 

На обоих этих направлениях россияне продолжают оказывать давление на украинские линии снабжения. При этом и Киев, и Москва вкладывают значительные средства в борьбу за город. В письме Евгения Пригожина, адресованном Минобороны России, говорится, что "вагнеровцы" "контролируют примерно 70%" Бахмута. 

На этом фоне страны Евросоюза приняли решение о поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов

Наши европейские партнёры согласовали совместный план, чтобы ускорить поставки снарядов для нашей артиллерии. Вес этого решения – 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов. Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом.
Владимир Зеленский
Президент Украины

НОВЫЙ ПАКЕТ АМЕРИКАНСКОЙ ПОМОЩИ

Соединённые Штаты пообещали выделить Украине военную помощь в размере 350 миллионов долларов. Очередной пакет будет включать боеприпасы для ракетных установок "Хаймарс", лёгкие бронемашины "Брэдли", снаряды и противотанковое оружие. 

Вашингтон также раскритиковал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Пекин намерен "обеспечить дипломатическое прикрытие преступлений, который Россия совершает в Украине".