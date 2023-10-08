Последствия израильских ударов по сектору Газа

В воскресенье в секторе Газа продолжались спасательные и восстановительные работы после того, как в результате ответных авиаударов Израиля погибли более 300 человек. Палестинцы покинули дома вблизи границы и бежали вглубь территории после предупреждений об обстрелах со стороны израильских военных.

В ночь на воскресенье израильские силы наносили удары по целям в секторе Газа, уничтожая объекты, связанные с радикальными палестинскими группировками ХАМАС и "Исламский джихад". Израиль, в частности, подтвердил, что нанес удар с воздуха по зданию, принадлежащему главе разведки ХАМАС в секторе Газа.