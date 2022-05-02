Союз европейский футбольных ассоциаций УЕФА отстранил российские клубы от участия в европейских турнирах на сезон 2022/23. Речь идёт, в частности, о Лиге чемпионов, Лиге Европы, молодёжном Чемпионате Европы 2023 и континентальной квалификации женского Чемпионата мира. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте союза.

Для дисквалификации изменили схему отбора команд в еврокубки, а в случае, например, с Лигой наций российской сборной присудили досрочно последнее место в группе и среди всех команд с последующим понижением в классе. В женском Евро-2022 Россию заменит Португалия.

Национальные сборные и российские команды отстранены на неопределённый срок. Кроме того, отклонены заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Обосновывая своё решение, исполком УЕФА ссылается на положения, не допускающие потенциального ущерба для репутации союза, других претендентов или европейского футбола в целом. Кроме того, правило о квалификации сборных-хозяев для участия в финальном турнире в случае выбора России противоречило бы решению о её дисквалификации.

Российский футбольный союз заявил о категорическом несогласии с этими решениями и предупредил, что может обжаловать их в Спортивном арбитражном суде.