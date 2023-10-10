By Euronews

Али Баракех, один из руководителей ХАМАС, заявил, что Иран и "Хезбалла" не принимали участие в планировании операции. По его словам, они будут использовать заложников для освобождения палестинцев, удерживаемых Израилем.

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На фоне споров в израильском обществе о том, как боевикам удалось осуществить столь масштабную атаку, один из лидеров ХАМАС рассказал о подготовке нападения.

Али Баракех, высокопоставленный член движения, находящийся в Бейруте, дал интервью агентству Associated Press.

По его словам, в операцию были вовлечены лишь несколько высших руководителей, а Иран и "Хезболла" и вовсе не принимали участия в планировании.

Али Баракех, один из лидеров ХАМАС:

— Час Х был известен лишь единицам. Мы выбрали подходящее время, когда противник занят своими праздниками. Никто из центрального командования ХАМАС не был в Бейруте в прошлый понедельник. Никого из центрального командования или политбюро не было здесь до начала операции.

Али Баракех - один из лидеров ХАМАС в изгнании Hussein Malla/Copyright 2023 The AP. All right reserved

Представитель ХАМАС заявил, что группировка будет использовать израильских заложников, чтобы добиться освобождения палестинцев, удерживаемых Израилем, и даже некоторых заключенных в тюрьмах США.

Али Баракех, один из лидеров ХАМАС:

— Они были задержаны в Америке, поскольку их обвинили в руководстве благотворительными организациями, которые поддерживают осажденных в Газе людей и помогают сиротам в Газе. Америка задержала и осудила этих людей по требованию Израиля. В Америке они были приговорены к пожизненному заключению. Мы будем добиваться освобождения этих палестинцев, и это наше право - требовать их свободы.

По словам Баракеха, ХАМАС пока задействовал лишь небольшое число своих собственных сил. По его словам, в последних боях приняли участие около 2 тыс. боевиков ХАМАС из 40 тыс. только в Газе.

В условиях, когда Израиль готов начать наземное наступление на Газу, Баракех заявил, что их так называемые "союзники" присоединятся к борьбе, если Газе будет грозить война на уничтожение.

При этом он признал, что в прошлом ХАМАС получал помощь от Ирана и "Хезболлы".