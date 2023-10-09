Израиль - ХАМАС: третий день войны

Третий день войны между Израилем и ХАМАС. Тысячи убитых и раненых с обеих сторон. Блокада сектора Газа. "Хезболла" атакует север Израиля.

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Контроль над пограничными поселениями восстановлен, но небольшие группы боевиков могут оставаться на территории Израиля, сообщили в понедельник власти еврейского государства.

Число погибших в результате нападения ХАМАС и последующих боевых действий израильтян составляет, по официальным данным, не менее 900 человек. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в больницы доставлено более 2500 раненых.

Израильска яармия перешла к атакующей фазе. Сектор Газа находится под интенсивным обстрелом. По данным палестинских врачей, убиты около 700 человек, более 2700 ранены.

ХАМАС выпустил более 4000ракет по территори и Израиля; несмотря на знаменитую систему перехвата "Железный купол", многие из них достигают цели.

"Хезболла" начали атаку на северные районы Израиля "в отместку за гибель четырех своих членов в результате израильского обстрела юга Ливана". Израильтяне заявили, что боевики хотели пересечь границу. Миротворческася миссия ООН в подтвердила взрывы на юго-западе Ливана.

На фон ипроисходящего Саудовская Аравия заяила о прекращении все переговоры о нормализации отношений с Израилем.

В субботу ХАМАС начал военную операцию "Буря Аль-Аксы". Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, боевики проникли в приграничные районы на юге страны, убивая людлей и захватывая заложников. Израиль отвтил операцией "Железные мечи" и стал наносить авиаудары по сектору Газа.