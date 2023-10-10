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ООН: "Пришло время положить конец порочному кругу кровопролития"

Президент США отодвинул разногласия с израильским премьерои и заявил о поддержке исторического союзника, Вашингтон, 10 котября 2023 г.
Президент США отодвинул разногласия с израильским премьерои и заявил о поддержке исторического союзника, Вашингтон, 10 котября 2023 г. Авторское право Jon Elswick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Нападение боевиков ХАМАС на Израиль отодвинуло разногласия между президентом США и премьер-министром еврейского государства на второй план. Байден пообещал "полную поддержку" историческому союзнику. Глава Лиги арабских государств заявил, что происходящее - следствие "экстремистской политики" Израиля

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Нападение боевиков ХАМАС на Израиль отодвинуло разногласия между президентом США и премьер-министром еврейского государства на второй план. Джо Байден пообещал "полную поддержку" своему историческому союзнику, направив авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его военные корабли в Восточное Средиземноморье, а также усилив эскадрильи истребительной авиации в регионе. Центральное командование США подтвердило в воскресенье, что корабли и самолеты уже начали перебазироваться. Вашингтон также отправил отправил своему союзнику боеприпасы.

Аналитики объясняют решение о переброске американских кораблей в регион необходимостью сдерживания Ирана и поддерживаемых им группировок, чтобы избежать расширения конфликта. По мнению политологов, развязанноепалестинескими группировками насилие грозит отсрочить или сорвать многолетнюю дипломатическую работу США по улучшению отношений между Израилем и его арабскими соседями, в первую очередь Саудовской Аравией.

Байден, а также руководство Великобритании, Франции, Италии и Германии, выступили с совместным заявлением, снова выразив поддержку Израилю и "безоговорочное осуждение" ХАМАС и его "ужасающих террористических актов", которые, как подчёркивается в заявлении, не представляют палестинский народ.

В свою очередь в генеральный секретарь ООН выразил "глубокую обеспокоенность" планом Израиля "начать полную осаду сектора Газа" после нападения ХАМАС в минувшие выходные. Он также призвал немедленно обеспечить гуманитарный доступ в сектор.

Пришло время положить конец этому порочному кругу кровопролития, ненависти и поляризации. Израилю должны быть гарантированы его законные требования безопасности, палестинцам - ясная перспектива создания государства
Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул-Гейт заявил на пресс-конференции в Москве в понедельник, что нынешняя эскалация насилия между палестинцами и Израилем коренится в многолетней оккупации еврейским государством палестинских территорий, отказе от решения о создании двух государств и поселенческой деятельности.

Мы неоднократно предупреждали, что экстремистская политика Израиля - это бомба замедленного действия, которая лишает регион возможностей для стабильности
Ахмед Абул-Гейт
генеральный секретарь Лиги арабских государств

"Ужасающие картины похищений и многочисленных жертв" ХАМАС осудили также премьер-министры Болгарии, Греции и Румынии на трехсторонней встрече в Варне. Они подверкнули, что признают право Израиля на самозащиту.

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