Акция солидарности в Париже: "То, что произошло, похоже на Холокост..."

В Париже прошла демонстрация в поддержку Израиля. Аналогичная акция, но в поддержку Палестины, была анонсирована, но пока не подтверждена французскими властями
В понедельник во французской столице прошел митинг в поддержку Израиля.
Члены еврейской общины, а также жители Парижа собрались вместе, чтобы, по их словам, передать послание: послание в поддержку тех, кто подвергся нападению в Израиле за последние 50 часов, а также послание против насилия и того, что они назвали беспрецедентным и непропорциональным актом террора.
Вот что говорят участники акции солидарности:
— Это не история израильтян или евреев, это атака на западный мир, на секуляризм и на ценности, которые дороги всем нам.
— Мы чувствуем печаль, гнев, мы чувствуем себя потерянными. У нас такое впечатление, что наше право на существование - как еврейского народа, как государства - поставлено под вопрос. То, что произошло, похоже на Холокост... Мы приходим, нападаем на вас, убиваем и забираем без последствий в течение нескольких часов.
— Я не еврейка, но считаю, что очень важно выступать против терроризма в целом, против насилия - откуда бы оно ни исходило, потому что это не выход...
— Это те же самые террористы, которые атаковали "Батаклан", которые совершили теракты в Ницце и 11 сентября. Те, кто молчит сейчас, пожалеют об этом позже.
Во вторник должна пройти демонстрация в поддержку Палестины, однако власти Франции пока не дали понять, состоится ли она.
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