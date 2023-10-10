Акция солидарности в Париже: "То, что произошло, похоже на Холокост..."

В Париже прошла демонстрация в поддержку Израиля. Аналогичная акция, но в поддержку Палестины, была анонсирована, но пока не подтверждена французскими властями

РЕКЛАМА

В понедельник во французской столице прошел митинг в поддержку Израиля.

Члены еврейской общины, а также жители Парижа собрались вместе, чтобы, по их словам, передать послание: послание в поддержку тех, кто подвергся нападению в Израиле за последние 50 часов, а также послание против насилия и того, что они назвали беспрецедентным и непропорциональным актом террора.

Вот что говорят участники акции солидарности:

— Это не история израильтян или евреев, это атака на западный мир, на секуляризм и на ценности, которые дороги всем нам.

— Мы чувствуем печаль, гнев, мы чувствуем себя потерянными. У нас такое впечатление, что наше право на существование - как еврейского народа, как государства - поставлено под вопрос. То, что произошло, похоже на Холокост... Мы приходим, нападаем на вас, убиваем и забираем без последствий в течение нескольких часов.

— Я не еврейка, но считаю, что очень важно выступать против терроризма в целом, против насилия - откуда бы оно ни исходило, потому что это не выход...

— Это те же самые террористы, которые атаковали "Батаклан", которые совершили теракты в Ницце и 11 сентября. Те, кто молчит сейчас, пожалеют об этом позже.

Во вторник должна пройти демонстрация в поддержку Палестины, однако власти Франции пока не дали понять, состоится ли она.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "ничто не оправдывает и не объясняет" нападение ХАМАС на Израиль