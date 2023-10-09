Война ХАМАС с Израилем: евреи во Франции опасаются всплеска насилия

By Euronews

Власти Франции пытаются успокоить еврейскую общину. Ее представители боятся всплеска насилия на фоне резкого обстрения палестино-израильского конфликта. Полиция усилила защиту синагог и еврейских школ.

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Евреи во Франции опасаются, что война ХАМАС с Израилем может разжечь антисемитские настроения. В республике проживают более пятисот тысяч представителей этого народа. Это крупнейшая в Европе еврейская община и третья по численности в мире после Израиля и США.

Также во Франции насчитывается от пяти до семи миллионов граждан арабского происхождения. В минувшие выходные полиция, заявили власти, пресекла десятки случаев антисемитизма. Были приняты меры, есть задержанные.

Адвокат, 30 лет (не захотел назвать своего имени): "Всплеск насилия там (на Ближнем Востоке). Да, это одна из причин того, что сообщества во Франции регулярно конфликтуют друг с другом, причем очень часто не по делу, из-за вещей, которые не имеют к делу никакого отношения".

Житель Парижа( не захотел назвать своего имени): _"Как только Израиль предпримет жестокие ответные меры, а это случится совсем скоро,_автоматически произойдет вспышка насилия во французских пригородах. Во Франции возникнут проблемы с безопасностью. Мне это кажется логичным".

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что сейчас полиция "не видит каких-либо серьезных угроз в отношении евреев, проживающих во Франции".

Ранее власти отдали распоряжение префектам усилить защиту синагог и еврейских школ, особенно в Париже и его пригородах.