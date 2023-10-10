Сотни иностранцев эвакуированы из Израиля

Европейские страны продолжают вывозить своих граждан из Израиля, подвергшегося нападению ХАМАС в минувшие выходные
Ряд стран уже начали вывозить своих граждан из подвергшегося нападению Израиля.
В Варшаву на трех военных самолетах вернулись более 250 поляков - еще около 2 тысяч ожидают эвакуации в ближайшее время.
Власти Албании вывезли из Тель-Авива около 40 человек, в том числе граждан частично признанного Косова и Северной Македонии. Тирана решительно поддержала Израиль и осудила нападение ХАМАС.
Венгерские ВВС за ночь эвакуировали из Израиля 325 человек, среди них 46 детей и 15 иностранцев.
Сербские туристы и граждане Израиля, прибывшие в понедельник в Белград из Тель-Авива, рассказали о том, что им пришлось пережить в первые часы нападения.
На фоне эскалации конфликта ведущие международные авиакомпании приостановили рейсы или сократили их число в Тель-Авив.
Власти посоветовали авиакомпаниям, летящим в Израиль, иметь при себе дополнительное топливо в качестве меры предосторожности.