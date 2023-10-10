Сотни иностранцев эвакуированы из Израиля

By Euronews

Европейские страны продолжают вывозить своих граждан из Израиля, подвергшегося нападению ХАМАС в минувшие выходные

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Ряд стран уже начали вывозить своих граждан из подвергшегося нападению Израиля.

В Варшаву на трех военных самолетах вернулись более 250 поляков - еще около 2 тысяч ожидают эвакуации в ближайшее время.

Власти Албании вывезли из Тель-Авива около 40 человек, в том числе граждан частично признанного Косова и Северной Македонии. Тирана решительно поддержала Израиль и осудила нападение ХАМАС.

Венгерские ВВС за ночь эвакуировали из Израиля 325 человек, среди них 46 детей и 15 иностранцев.

Сербские туристы и граждане Израиля, прибывшие в понедельник в Белград из Тель-Авива, рассказали о том, что им пришлось пережить в первые часы нападения.

Мы живем в центре, поэтому все не так плохо. Мы только ходили в убежища. Но на юге, я не хочу употреблять это слово, но это было похоже на резню. Ужасная резня людей. На юге все было совершенно по-другому. Это были арабы и палестинцы, которые заходили в дома и устраивали резню Таль Башан журналист из Израиля

На фоне эскалации конфликта ведущие международные авиакомпании приостановили рейсы или сократили их число в Тель-Авив.

Власти посоветовали авиакомпаниям, летящим в Израиль, иметь при себе дополнительное топливо в качестве меры предосторожности.