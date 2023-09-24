Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, а "Ред Булл" - Кубок конструкторов

Макс Ферстаппен одержал победу на трассе в Японии, что позволило его команде досрочно завоевать Кубок конструкторов.

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран‑при Японии .

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После неудачи в Сингапуре двукратный чемпион мира стартовал с поул-позиции и на финише почти на 20 секунд опередил пришедшего вторым Ландо Норриса ("Макларен").

Третье место занял Оскар Пиастри, также представляющий "Макларен". Он поднялся на подиум впервые в своей карьере.

Ближайший конкурент Ферстаппена в чемпионате и его партнёр по команде Серхио Перес в этот раз сошёл с дистанции.

В личном зачете Ферстаппен лидирует с 400 очками, Перес — второй (223), Льюис Хэмилтон — третий (190).

После этой победы Ферстаппена "Ред Булл" досрочно завоевал Кубок конструкторов.

Следующий этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" пройдет в Катаре 6–8 октября.