EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

162 мигранта спасены у берегов Ливии

"Врачи без границ" проводят спасательную операцию в Средиземном море
"Врачи без границ" проводят спасательную операцию в Средиземном море Авторское право Paolo Santalucia/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Судно организации "Врачи без границ" спасло у берегов Ливии 162 человека. Баркас, на котором мигранты плыли в Европу, был сильно перегружен. Находившиеся на его борту люди просили о помощи.

РЕКЛАМА

Поисково-спасательное судно международной неправительственной организации "Врачи без границ" приняло на борт у берегов Ливии 162 мигранта, в том числе 17 женщин и 29 несовершеннолетних.

Представители организации сообщили, что семиметровый деревянной баркас, на котором передвигались мигранты - в основном граждане Сирии и Египта - был перегружен, на нём отсутствовала какая-либо навигационная система.

Сейчас на зафрахтованном "Врачами без границ" судне Geo Barents находятся 258 человек. 

Paolo Santalucia/AP
Среди спасенных 17 женщин и 29 несовершеннолетнихPaolo Santalucia/AP

Более 500 нелегальных мигрантов прибыли на Канарские острова за последние сутки, сообщила в пятницу Гражданская гвардия Испании.

По официальным данным, самый западный остров архипелага Иерро с населением десять тысяч человек принял за неделю около 1200 мигрантов.

Примерно половина из них была перевезена на Тенерифе, так как у местных властей отсутствовали возможности для размещения такого количества прибывших.

В последние годы маршрут на Канарские острова стал особенно популярен в связи с ужесточением контроля в Средиземном море. 

По данным Министерства внутренних дел Испании, с начала 2023 года на Канарский архипелаг прибыли почти 15 тысяч мигрантов, почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Жилищный кризис в Берлине: состоится ли новый референдум об экспроприации?

Визовый скандал в Польше: Еврокомиссия ждёт объяснений

Шенген: контроль на границах возвращается?

Средиземное море Миграционный кризис Европейский союз Испания Мигранты из африки