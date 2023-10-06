162 мигранта спасены у берегов Ливии

By Euronews

Судно организации "Врачи без границ" спасло у берегов Ливии 162 человека. Баркас, на котором мигранты плыли в Европу, был сильно перегружен. Находившиеся на его борту люди просили о помощи.

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Поисково-спасательное судно международной неправительственной организации "Врачи без границ" приняло на борт у берегов Ливии 162 мигранта, в том числе 17 женщин и 29 несовершеннолетних.

Представители организации сообщили, что семиметровый деревянной баркас, на котором передвигались мигранты - в основном граждане Сирии и Египта - был перегружен, на нём отсутствовала какая-либо навигационная система.

Сейчас на зафрахтованном "Врачами без границ" судне Geo Barents находятся 258 человек.

Среди спасенных 17 женщин и 29 несовершеннолетних Paolo Santalucia/AP

Более 500 нелегальных мигрантов прибыли на Канарские острова за последние сутки, сообщила в пятницу Гражданская гвардия Испании.

По официальным данным, самый западный остров архипелага Иерро с населением десять тысяч человек принял за неделю около 1200 мигрантов.

Примерно половина из них была перевезена на Тенерифе, так как у местных властей отсутствовали возможности для размещения такого количества прибывших.

В последние годы маршрут на Канарские острова стал особенно популярен в связи с ужесточением контроля в Средиземном море.

По данным Министерства внутренних дел Испании, с начала 2023 года на Канарский архипелаг прибыли почти 15 тысяч мигрантов, почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.