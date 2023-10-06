EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Польша и Венгрия против миграционной реформы ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настроена оптимистично по поводу миграционной реформы
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настроена оптимистично по поводу миграционной реформы Авторское право Manu Fernandez/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Варшава и Будапешт выступают категорически против предложенной Евросоюзом реформы. По словам лидеров Польши и Венгрии, компромисса по внесению изменений в правила по предоставлению убежища достичь не удастся.

РЕКЛАМА

На саммите ЕС в Гранаде разгорелся острый спор по поводу миграции. 

Польша и Венгрия выступают категорически против реформы, предложенной для выхода из сложившегося кризиса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что компромисс невозможен. При этом он обвинил партнеров по ЕС в том, что Будапешт и Варшаву принуждают к принятию предложений.

"Договоренности по миграции нет, потому что ранее мы решили, что этот вопрос будет регулироваться на основе соглашения, которое было изменено на прошлой встрече. Польшу и Венгрию это предложение не устроило, но его активно проталкивали", - отметил Орбан.

По словам венгерского премьера, после этого нет никаких шансов на достижение какого-либо компромисса или соглашения по миграции. 

"Мы всегда последовательно говорим "нет". Мы против, и мы вместе с господином премьером представим эту позицию на международных встречах в рамках Европейского союза, в которых будем принимать участие", - добавил президент Польши Анджей Дуда.

Проект реформы предполагает изменение правил предоставления убежища в ЕС. Страны блока будут использовать механизм солидарности при распределении мигрантов. Выступающие против приёма просителей убежища должны будут платить тем, кто их принимает.

Согласно действующему сейчас "Дублинскому регламенту" прошения о предоставлении убежища должны рассматривать государства ЕС, через которые на территорию Евросоюза въезжают мигранты. Но количество просителей сейчас столь высоко, что некоторые страны не справляются с потоком беженцев. 

В Евросоюзе полагают, что дублинский подход на практике оказался неэффективным и пришло время пересмотреть конвенцию, в частности из-за того, что он не гарантирует разделение ответственности между государствами-членами ЕС в сфере миграции.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Хорошие зарплаты и дорогое жилье: Люксембург переживает жилищный кризис

Украина-ЕС: начало официальных переговоров о членстве уже в декабре?

Филипп VI поручил Санчесу сформировать правительство

Европейский союз Испания Иммиграция