Скончался нобелевский лауреат Мартти Ахтисаари

Экс-президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтиссаари умер в возрасте 86 лет. У него была болезнь Альцгеймера.

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В возрасте 86 лет ушёл из жизни Мартти Ахтисаари, бывший президент Финляндии; награжденный Нобелевской премией мира в 2008 году "за важные усилия по разрешению международных конфликтов, предпринятые в течение более чем трёх десятилетий на нескольких континентах". Ему было 86.

В 2021 году стало известно , что у Ахтисаари болезнь Альцгеймера на поздней стадии.

Среди его наиболее заметных достижений - участие в подготовке мирных соглашений, касающихся ухода Сербии из Косово в конце 1990-х годов, заявки Намибии на независимость в 1980-х годах и автономии провинции Ачех в Индонезии в 2005 году. Ахтисаари также участвовал в мирном процессе в Северной Ирландии, в конце 1990-х годов ему было поручено следить за процессом разоружения группировки ИРА.

Ахтисаари, бывший президентом Финляндии в течение одного шестилетнего срока — с 1994 по 2000 год — позже основал в Хельсинки Инициативу по управлению кризисами, направленную на предотвращение и разрешение насильственных конфликтов посредством неформального диалога и посредничества.

Он родился 23 июня 1937 года в городе Выборг, который сейчас находится в России. До прихода в Министерство иностранных дел Финляндии в 1965 году Мартти Ахтисаари работал учителем начальной школы. Он провел около 20 лет за границей, сначала в качестве посла в Танзании, Намибии и Сомали.

После этого он присоединился к ООН, работая в ее штаб-квартире в Нью-Йорке, а затем возглавил операцию ООН, которая принесла независимость Намибии в 1990 году. Ахтисаари активно участвовал в деятельности, направленной на подготовку намибийцев к независимости, во время своего дипломатического пребывания в Африке в 1970-х годах.