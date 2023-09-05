"Дипломатия заложников": Иран держит в тюрьме европейского чиновника – Боррель

"Мы не остановимся, пока Юхан Флодерус не будет на свободе", – заявил во вторник глава европейской дипломатии, подтвердив личность шведского гражданина, задержанного в Иране в апреле прошлого года.

Более 500 дней в заключении: по словам главы Жозепа Борреля, 33-летний гражданин Швеции, задержанный в Иране в 2022 году, является европейским чиновником.

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Юхан Флодерус содержится в тюрьме Эвин в Тегеране, 17 апреля 2022 года его арестовали в аэропорту иранские силовики якобы по подозрению в шпионаже.

Подробности дела впервые раскрыла в понедельник газета New York Times. Издание сообщило, что Флодерус с 2021 года работал в Европейской службе внешних связей (EEAS) – дипломатической службе ЕС.

Изначально Еврокомиссия отказывалась подтвердить личность мужчины, указав лишь, что речь идёт о гражданине Швеции, которого иранское правительство использует в качестве "пешки" в дипломатической игре.

Однако во вторник глава внешнеполитического ведомства Евросоюза выступил с официальным заявлением и подтвердил информацию, опубликованную журналистами, отметив, что Флодерус был "задержан незаконно".

"Я хочу подчеркнуть, что я лично, вся моя команда на всех уровнях, европейские институты в тесной координации с семьёй и шведскими властями, на которых лежит основная ответственность по обеспечению консульской защиты, требуем от иранской стороны его освобождения", – заявил Боррель журналистам в испанском Кадисе, где проходит совещание министров стран ЕС.

"Каждый раз, когда мы проводили дипломатические встречи на всех уровнях, мы ставили этот вопрос на обсуждение. Мы неустанно добиваемся освобождения г-на Флодеруса. И мы будем продолжать это делать в тесном контакте с семьёй, уважая их волю, и, конечно, с правительством Швеции", – добавил глава европейской дипломатии.

Это не только важно для нашей повестки, это дело в наших сердцах. Мы не остановимся, пока Флодерус не будет на свободе. Жозеп Боррель верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

По данным New York Times, сотрудник EEAS ранее посещал Иран в качестве представителя ЕС, но в день задержания находился в исламской республике с частной туристической поездкой.

Флодерусу были предъявлены обвинения в "шпионаже", при этом люди, знакомые со шведом, убеждены в его невиновности.

Американское издание напечатало обращение близких задержанного: "Мы глубоко обеспокоены и находимся в отчаянии. Юхан внезапно и без всяких оснований был помещён под стражу во время поездки на отдых, и уже более 500 дней его удерживают в иранской тюрьме".

Власти Ирана неоднократно задерживали иностранных подданных и лиц с двойным гражданством по спорным уголовным делам с целью получения уступок от западных правительств.

В конце мая в рамках обмена заключёнными между Бельгией и Ираном был освобождён Оливье Вандекастеле, сотрудник гуманитарной миссии, которого приговорили к 40 годам заключения и 74 ударам плетьми.

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В ООН назвали содержание бельгийца под стражей "вопиющим нарушением международного права".