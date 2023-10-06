Постельные клопы добираются до Лондона на поезде из Парижа

By Euronews

Компания Eurostar объявила о срочных профилактических мерах.

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Гарри Робертсон до сих пор пытается справиться с последствиями нашествия постельных клопов в своем доме. Более года он боялся ложиться спать, изолировав себя от близких друзей и семьи.

"Когда снимаешь квартиру в Лондоне вместе c кем-то, то твоя комната становится твоим островком спокойствия. А потом в это место вы боитесь вернуться. Потому что вы возвращаетесь, ложитесь в постель и начинаете чесаться", — рассказывает Гарри.

Эти крошечные паразиты живут в обивке и мягкой мебели, они питаются вами во время сна, оставляя после себя зудящие, красные следы на коже.

"Ты сбрасываешь постельное белье, смотришь вниз, а там маленькие пятнышки крови. И в конце концов засыпаешь, спишь 2-3 часа, а на следующее утро просыпаешься весь в укусах", — говорит Гарри.

Химические средства обработки теряют свою эффективность, т.к. постельные клопы приобретают устойчивость.

"Мы пробовали использовать химические препараты, но так и не смогли избавиться от постельных клопов. Мы переехали, я сжег большое количество постельного белья. Я выбросил довольно много своей одежды”, — говорит Гарри Робертсон.

Между тем Париж столкнулся с нашествием постельных клопов, что вызывает серьезную тревогу. Эксперты предполагают, что насекомые могли уже перебраться на Eurostar в Лондон.

"Компания Eurostar заявила, что принимает оперативные меры по предотвращению распространения парижских клопов в поездах. Тревожные сообщения привлекли внимание, побудив Eurostar активизировать работу по очистке всей своей сети. Пассажиры теперь могут рассчитывать на "профилактические меры", обеспечивающие отсутствие клопов, включая использование горячей воды для очистки обивки и возможность дополнительной дезинфекции по запросу", — передает корреспондент Euronews Люк Ханрахан.

Однако Дэвид Кейн, молекулярный биолог и эксперт по дезинсекции, утверждает, что уже отследил клопов, обнаруженных в Лондоне, до Парижа.

"Это уже произошло... Л юди, у которых клопы обнаружились в течении недели, за неделю до это они путешествовали на Eurostar", — говорит Дэвид Кейн.

Может ли Лондон постигнуть участь Парижа?

"Поскольку мы гордые британцы, мы не хотим говорить о клопах... Я слышал статистику, согласно которой за последние два года в Париже заражен каждый десятый дом. Я бы сказал, что здесь, в Лондоне, за последние 4 или 5 лет это, вероятно, ближе к 1 из 5 домов", — говорит Дэвид.

Для тех, кто сталкивался с постельными клопами, бдительность становится частью жизни. Для Гарри тревога сохраняется... "Паранойя никогда не проходит. Очень неприятно видеть, что в Лондоне снова растет число клопов. Это действительно меняет тебя как человека", — Дэвид.