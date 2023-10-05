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Франция борется с клопами: поезда и парижский общественный транспорт проверят собаки-ищейки

Клопов в общественном транспорте Парижа будут искать собаки-ищейки
Клопов в общественном транспорте Парижа будут искать собаки-ищейки Авторское право AP Photo
By Euronews
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Власти Франции опровергают сообщения о массовом нашествии клопов, но относятся к таким сигналам серьезно и обещают реагировать на каждый случай.

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Французские поезда и парижский общественный транспорт, в том числе метро, проверят собаки-ищейки. Власти страны принимают меры после многочисленных сообщений граждан о клопах.

При этом в министерстве транспорта просят сохранять спокойствие и утверждают, что признаков массового нашествия насекомых нет. 

"Иногда сообщения связаны с тем, что об этом много говорят, но мы должны относиться к ним серьезно. Поступило около десяти сигналов, все они были проверены, и ни один случай не подтвердился. В SNCF за последние несколько дней было зарегистрировано 37  жалоб в поездах, мы их проверили, но не обнаружили насекомых", - сообщил министр транспорта Франции Клеман Боне.

Компании, занимающиеся борьбой с паразитами, сообщают о росте спроса на их услуги, а некоторые пассажиры в транспорте теперь внимательно осматривают сиденья или вообще предпочитают ехать стоя.

Французскому правительству пришлось вмешаться после появления сообщений о насекомых, чтобы успокоить общественность: ведь через девять месяцев в Париже пройдут летние Олимпийские игры.

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