Массовая гибель исчезающих речных дельфинов в Амазонии

By Euronews

На берег выбросило 125 амазонских речных дельфинов. Причиной могла стать высокая температура воды — до 39 градусов Цельсия

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Трагедия разыгралась в Амазонии, где были обнаружены трупы около 125 дельфинов исчезающего вида. Их выбросило на берег недалеко от Тефе, на северо-западе Бразилии. Следователи считают, что их гибель связана с высокой температурой воды, которая достигла 39 градусов Цельсия, что является рекордом в этом пострадавшем от засухи регионе. Предполагается, что столь непривычная среда обитания дезориентировала их, не позволив погрузиться под воду. Проводимые в настоящее время анализы помогут разгадать эту загадку.

Амазонский дельфин, известный своим необычным розовым цветом и длинной мордой, — самый крупный вид речных дельфинов и находится под угрозой исчезновения.