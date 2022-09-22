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Австралия

В Тасмании на берег выбросились 230 дельфинов

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 Euronews
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На берегу оказались около 230 китообразных
На берегу оказались около 230 китообразных   -   Авторское право  AP/CHANNEL 9

В Тасмании экологи и добровольцы пытаются спасти выбросившихся на берег чёрных дельфинов — гринд. Около 230 китообразных оказались на пляже в заливе Маккуори; большинство из них погибли, но 35 особей пока живы. Специалисты заявляют, что вернуть их в море будет непросто: залив очень мелкий и узкий. Два года назад в этом же месте произошло самое массовое в истории Австралии выбрасывание китов: на мели застряли 470 гринд, спасти удалось 111 животных.