В Тасмании на берег выбросились 230 дельфинов

В Тасмании экологи и добровольцы пытаются спасти выбросившихся на берег чёрных дельфинов — гринд. Около 230 китообразных оказались на пляже в заливе Маккуори; большинство из них погибли, но 35 особей пока живы. Специалисты заявляют, что вернуть их в море будет непросто: залив очень мелкий и узкий. Два года назад в этом же месте произошло самое массовое в истории Австралии выбрасывание китов: на мели застряли 470 гринд, спасти удалось 111 животных.