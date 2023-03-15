Массовый выброс дельфинов на Атлантическом побережье Франции

Несколько десятков туш дельфинов были найдены на пляжах Атлантического побережья в начале недели.

Экологи связывают массовый выброс с погодными условиями и "очень сильным давлением рыболовства".

На пляжах Иль-де-Ре за последние три дня выбросило не менее пятнадцати китообразных.

Этьен Кайо, первый заместитель мэра Арс-ан-Ре, сокрушается по поводу этой потери.

"Нас всегда задевают такие вещи, потому что мы любим дельфинов, они являются частью экосистемы. Они важны для нас, и - тем более, что это не изолированный случай, очевидно, что дельфины есть по всему побережью, и с каждым годом все больше и больше - очень тревожно, что на побережье появляется так много мертвых животных", - сказал он.

Во вторник активисты экологической организации Sea Shepherd выложили окровавленные трупы дельфинов перед зданием Европейского парламента в Страсбурге в надежде, что ЕС заставит Францию прекратить неизбирательный метод лова.

"Мы пришли в Европарламент, потому что сегодня французское государство ничего не делает, нет эффективных мер по защите дельфинов. Европейская комиссия просила Францию действовать, но ничего не делается. Мы просим Европу быть более непримиримой" в этом вопросе, - пояснил СМИ Фредерик Пиццоль, соруководитель миссии Sea Shepherd France.