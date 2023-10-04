Опубликовано видео аварии автобуса

Обнародовано видео аварии автобуса недалеко от Венеции, в которой погибли и ранены десятки людей. Прокуратура забрала "черный ящик" и расследует дело.

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Обнародовано видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент аварии автобуса вблизи Венеции на севере Италии. Автобус упал 10-метровой высоты на линии электропередачи и загорелся. Погиб по меньшей мере 21 человек.

Начато расследование. Среди возможных причин инцидента - предполагаемое отсутствие надлежащего технического обслуживания. Следов торможения или столкновения с другими транспортными средствами нет.

"Дорога находилась в плохом состоянии в течение нескольких лет. Они сказали, что ремонт проводился, но они только начали. Я заметил, что там были куски ржавого, расшатанного ограждения", - сказал Джанлука Агостини, который живет в Маргере, недалеко от места аварии.

Среди погибших - двое детей. 15 человек получили ранения, 6 из них находятся в тяжёлом состоянии .

Доктор Федерика Стелла была в группе спасателей, которые первыми прибыли к месту трагедии.

"Все раненые - молодые люди, - говорит она. - Сейчас в больницу прибывают их родственники. Поскольку все раненые - иностранцы, их родственникам пришлось ехать из своих стран. Они прибывают понемногу".

Авария произошла около 19:00 на дороге, известной как эстакада Риццарди, рядом с железнодорожными путями, ведущими в Венецию. Прокуратура забрала "черный ящик" из автобуса и, по данным итальянских СМИ, возбудила дело.