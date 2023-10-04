Венеция: среди жертв автокатастрофы — пятеро украинцев

Автобус, перевозивший туристов в кемпинг, упал с эстакады и загорелся. По меньшей мере 21 человек погиб, в том числе двое детей, еще 15 получили ранения
Среди жертв автокатастрофы в Венеции — пятеро украинцев, граждане Хорватии, Германии и Франции.
Всего в результате ЧП погиб 21 человек, в том числе двое детей, еще 15 получили ранения - четверо находятся в тяжелом состоянии.
Накануне вечером автобус, перевозивший туристов, упал с 10-метровой высоты рядом с железнодорожными путями и загорелся.
Автобус направлялся в кемпинг в районе коммуны Маргера.
Предварительной причиной ЧП стало плохое самочувствие 40-летнего водителя. По данным полиции, на месте происшествия не зафиксировано следов торможения.
В связи с трагедией мэр Венеции Луиджи Бругнаро объявил в городе траур.