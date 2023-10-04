Венеция: среди жертв автокатастрофы — пятеро украинцев

By Euronews

Автобус, перевозивший туристов в кемпинг, упал с эстакады и загорелся. По меньшей мере 21 человек погиб, в том числе двое детей, еще 15 получили ранения

РЕКЛАМА

Среди жертв автокатастрофы в Венеции — пятеро украинцев, граждане Хорватии, Германии и Франции.

Всего в результате ЧП погиб 21 человек, в том числе двое детей, еще 15 получили ранения - четверо находятся в тяжелом состоянии.

Накануне вечером автобус, перевозивший туристов, упал с 10-метровой высоты рядом с железнодорожными путями и загорелся.

Автобус упал, то есть слетел с дороги с высоты более десяти метров. Это электробус, работающий на аккумуляторах, поэтому он загорелся, и все люди, находившиеся в автобусе, были охвачены пламенем. Так что сцена, увиденная пожарными, была очень тяжелой, очень страшной Марио Луонго командир пожарных Венеции

Автобус направлялся в кемпинг в районе коммуны Маргера.

Предварительной причиной ЧП стало плохое самочувствие 40-летнего водителя. По данным полиции, на месте происшествия не зафиксировано следов торможения.

В связи с трагедией мэр Венеции Луиджи Бругнаро объявил в городе траур.