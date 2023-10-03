By Euronews

В Венеции с моста упал автобус с людьми. Погибли не менее 20 человек

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В Местре, пригороде Венеции, с эстакады упал автобус с людьми. По данным властей, погибли не менее 20 человек. Среди них двое детей. Ранее сообщалось о 15 жертвах. Есть опасения, что число погибших может вырасти.

На месте работают пожарные. Прибыли машины скорой помощи.

"Ужасная трагедия,... апокалиптическая сцена, нет слов", - написал в соцсетях мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria... Posted by Luigi Brugnaro on Tuesday, October 3, 2023

Разбившийся автобус, загорелся сразу после падения на железнодорожные пути. Из-за аварии железнодорожное сообщение между Местре и Венецией приостановлено.

Власти задействовали протокол ЧС, который предполагает открытие всех отделений неотложной помощи больниц и вызов на работу подкрепления.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила глубокие соболезнования семьям погибших. Глава правительства сказала, что находится в постоянном контакте с мэром Венеции и министром транспорта.