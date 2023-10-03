В Венеции с моста упал автобус с людьми. Погибли не менее 20 человек
В Местре, пригороде Венеции, с эстакады упал автобус с людьми. По данным властей, погибли не менее 20 человек. Среди них двое детей. Ранее сообщалось о 15 жертвах. Есть опасения, что число погибших может вырасти.
На месте работают пожарные. Прибыли машины скорой помощи.
"Ужасная трагедия,... апокалиптическая сцена, нет слов", - написал в соцсетях мэр Венеции Луиджи Бруньяро.
Разбившийся автобус, загорелся сразу после падения на железнодорожные пути. Из-за аварии железнодорожное сообщение между Местре и Венецией приостановлено.
Власти задействовали протокол ЧС, который предполагает открытие всех отделений неотложной помощи больниц и вызов на работу подкрепления.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила глубокие соболезнования семьям погибших. Глава правительства сказала, что находится в постоянном контакте с мэром Венеции и министром транспорта.