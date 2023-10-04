Франция передаст Армении военную технику, "чтобы она могла защитить себя"

By Euronews

Кроме того Париж обещает выделить Еревану гуманитарную помощь в размере 12,5 млн евро. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время визита в Армению

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Франция готова подписать с Арменией соглашение о поставках военной техники, чтобы гарантировать ее безопасность. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Франции во время своего визита в Ереван.

Катрин Колонна также встретилась с пострадавшими при взрыве на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе.

Париж пообещал ереванскому правительству "постоянную поддержку" и планирует предоставить гуманитарную помощь в размере 12,5 млн евро.

Колонна не уточнила, о каком именно оборудовании идет речь, но заверила собравшихся, что Париж будет действовать "в этой области в духе ответственности с обеих сторон и без какого-либо духа эскалации".

Я хотела бы публично заявить, что Франция согласовала будущие контракты с Арменией, которые позволят поставлять ей военную технику, чтобы она могла обеспечить свою оборону. Вы понимаете, что в данный момент я не могу вдаваться в подробности Катрин Колонна министр иностранных дел Франции

Хотя Азербайджан обязался соблюдать права этнических армян, большинство из них покинули регион, опасаясь репрессий.

Тем временем Баку продолжает задерживать бывший лидеров Нагорного Карабаха, накануне были арестованы три бывших президента непризнанного региона (Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян), а также бывший спикер парламента Давид Ишханян.

В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в испанской Гранаде, чтобы попытаться подготовить почву для заключения мирного договора, который положит конец более чем 30-летнему конфликту.