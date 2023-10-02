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Армения принимает беженцев из Нагорного Карабаха

Практически все этнические армяне уже выехали из Нагорного Карабаха
Практически все этнические армяне уже выехали из Нагорного Карабаха Авторское право Vahan Stepanyan/PAN Photo
By Ирина Шелудкова
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120 тысяч этнических армян покинули непризнанный регион. В Армении, по официальном данным, временное жилье получили 47 тысяч человек.

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Впервые за последние 30 лет в Нагорный Карабах прибыла миссия ООН. 

Тем временем из непризнанного региона, по данным Армении, выехали уже свыше 120 тысяч этнических армян. На данный момент временное жилье получили более 47 тысяч человек. В Ереване называют массовый отъезд "этнической чисткой",  в воскресенье последний организованный автобус увез беженцев из Нагорного Карабаха. Многие говорят, что миссия ООН приехала слишком поздно. 

Власти Азербайджана заявляют о плане "реинтеграции" местного населения, в регион направлены сотрудники миграционной службы и министерства труда и социальной защиты. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в срочном порядке начала оказывать поддержку минздраву Армении. После мощного взрыва на пути следования беженцев десятки людей нуждаются в лечении ожогов. 

Азербайджан объявил в международный розыск экс-президента непризнанной республики Араика Арутюняна и бывшего командира Армии обороны Джалала Арутюняна. 

В воскресенье в Марселе тысячи людей вышли на демонстрацию с призывом поддержать карабахских армян. Во вторник Ереван посетит министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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