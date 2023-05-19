"Ситуация плохая везде": эксперты призывают защитить журналистов и свободу слова

Gioia Salvatori

Согласно докладам ЮНЕСКО и данным независимых НКО, во многих странах журналистам мешают работать. Сотрудники СМИ гибнут во время войн, их убивают и в мирное время, а преступники зачастую остаются безнаказанными.

Репортёр AFP Арман Сольдин и журналистка "Аль-Джазиры" Ширин абу Акле погибли, освещая вооружённые конфликты. Дафне Каруана Галиция, Анна Политовская, Джамаль Хашогджи, Ян Куцяк были убиты, так как помешали кому-то своими расследованиями. Запугивание, применение насилия, произвольные аресты – свободная пресса каждый день находится под ударом.

"Ситуация плохая везде, потому что новые виды угроз – киберпреступления – не ограничиваются каким-то конкретным регионом. По нашим данным, 85% жителей планеты за последние пять лет столкнулись с ущемлением свободы слова", – говорит Гильерме Канела де Суза Годой, руководитель секции свободы слова и безопасности журналистов ЮНЕСКО.

Согласно последнему докладу ЮНЕСКО, посвящённому преступлениям против журналистов, в 2021 году 36% убитых сотрудников СМИ погибли в странах, в которых велись боевые действия.

При этом есть много других государств, где обладателям пресс-карты трудно работать – Мексика, Турция, Китай, Россия и Саудовская Аравия. Даже в Европе, в частности, на Балканах, далеко не безоблачная ситуация, существуют угрозы со стороны мафии.

"Балканы стоят на пороге Евросоюза, но там катастрофические условия для работы прессы. Сербия стала полигоном для российской дезинформации. Страны, нацеленные на евроинтеграцию, должны перестать принимать у себя "фабрики троллей" и защищать криминальные группировки, которые нападают на журналистов", – считает Полин Адес-Мевель из "Репортёров без границ".

Во Всемирный день свободы печати, который отмечался 3 мая, Совет Европы призвал правительства делать всё возможное для защиты журналистов, ведь только так можно защитить демократию.