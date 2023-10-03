Десять лет со дня трагедии у Лампедузы

By Джорджа Орланди

В эту среду итальянский остров Лампедуза отмечает десятилетие со дня крупного кораблекрушения у своих берегов поминальной церемонией. В то трагическое утро 3 октября 2013 года погибло более 360 человек.

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"Перед сегодняшней церемонией на острове было организовано несколько мероприятий, на которых присутствовали итальянские и другие европейские студенты, представители международных организаций и ассоциаций.

Сегодня было организовано шествие с последующим возложением цветов, которые будут брошены в море.

Цель "Комитета 3 октября", благотворительной организации, которая организует это мероприятие каждый год, начиная с 2013 года, — вспомнить тех, кто погиб в 2013 году, а также каждого человека, который погиб, пытаясь пересечь Средиземное море в прошлом.

27 000 человек погибли при попытке пересечь границу за последние 10 лет. И цель, на самом деле, состоит в том, чтобы попытаться ответить на простой вопрос: "Как такое возможно, что спустя 10 лет все еще происходят кораблекрушения, и что в результате этого погибает так много людей?"

Это и стало основной темой памятных мероприятий этого года. Теперь это событие особенно значимо, учитывая, что доля прибывающих мигрантов на остров увеличилась по сравнению с предыдущими годами, и Лампедуза действительно стала главной точкой прибытия для мигрантов, которые пытаются добраться до Европы".