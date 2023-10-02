Сгоревшие дискотеки работали без лицензий

Пострадавшие от пожара дискотеки в Мурсии не имели муниципальной лицензии. В их отношении действовал приказ о прекращении противоправных действий.

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Два ночных клуба в зоне отдыха испанского города Мурсия, где вспыхнул пожар, в котором погибли 13 человек, не имели муниципальной лицензии, и с января 2022 года в их отношении действовал приказ о прекращении противоправных действий.

Об этом сообщили на пресс-конференции, где были представлены подробности расследования, проведенного с целью выяснения причин трагедии.

Дискотеки Teatre и Fonda Milagros административно представляют собой одно заведение, Teatre S.L..

Пожар начался рано утром в воскресенье в одном из помещений комплекса Atalayas, популярного района Мурсии, где расположены десятки дискотек, точек быстрого питания и ночных клубов, и пока неизвестно, как именно разгорелось пламя.

Это самый смертоносный пожар, зафиксированный в Испании в ночном клубе после трагедии 1990 года на дискотеке "Летающая" в Сарагосе, где погибли 43 человека.