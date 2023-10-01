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Пожар в ночном клубе на юге Испании

Пожарники тушат огонь, охвативший ночной клуб в испанском городе Мурсия
Пожарники тушат огонь, охвативший ночной клуб в испанском городе Мурсия Авторское право Screenshot via EBU
By Надежда Дрямина
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В испанском городе Мурсия сгорел ночной клуб. Есть жертвы и пострадавшие.

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в испанском городе Мурсия, что на юго-востоке страны. 

Возгорание началось на рассвете в воскресенье. Его причины пока не называют. Тушение длилось несколько часов. Теперь идут поиски пропавших без вести.

Жертв может быть больше: в заведении день рождения праздновала большая компания друзей. О многих из них ничего не известно.

Как сообщается, четыре человека пострадали. Двое госпитализированы с отравлением дымом.

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