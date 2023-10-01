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В Мурсии объявлен траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе

Мурсия, Испания
Мурсия, Испания Авторское право Alfonso Duran/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Власти испанской Мурсии опасаются, что число жертв пожара в популярном ночном клубе может возрасти. Несколько человек все еще считаются пропавшими без вести. В результате ЧП погибли не менее 13 человек.

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Городской совет испанской Мурсии объявил трехдневный траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе "Театр".

Жертвами ЧП стали по меньшей мере 13 человек. Есть пострадавшие.

Alfonso Duran/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Мурсия, ИспанияAlfonso Duran/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Официальные лица заявили, что число погибших может возрасти, поскольку несколько человек все еще считаются пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул в воскресенье около 6 часов утра. Огонь быстро охватил все помещение. Причина пожара, который сотрудники чрезвычайных служб пытались потушить в течение нескольких часов выясняется.

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