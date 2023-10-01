В Мурсии объявлен траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе

By Euronews
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Власти испанской Мурсии опасаются, что число жертв пожара в популярном ночном клубе может возрасти. Несколько человек все еще считаются пропавшими без вести. В результате ЧП погибли не менее 13 человек.
Городской совет испанской Мурсии объявил трехдневный траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе "Театр".
Жертвами ЧП стали по меньшей мере 13 человек. Есть пострадавшие.
Официальные лица заявили, что число погибших может возрасти, поскольку несколько человек все еще считаются пропавшими без вести.
Пожар вспыхнул в воскресенье около 6 часов утра. Огонь быстро охватил все помещение. Причина пожара, который сотрудники чрезвычайных служб пытались потушить в течение нескольких часов выясняется.