В Мурсии объявлен траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе

By Euronews

Власти испанской Мурсии опасаются, что число жертв пожара в популярном ночном клубе может возрасти. Несколько человек все еще считаются пропавшими без вести. В результате ЧП погибли не менее 13 человек.

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Городской совет испанской Мурсии объявил трехдневный траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе "Театр".

Жертвами ЧП стали по меньшей мере 13 человек. Есть пострадавшие.

Мурсия, Испания Alfonso Duran/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Официальные лица заявили, что число погибших может возрасти, поскольку несколько человек все еще считаются пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул в воскресенье около 6 часов утра. Огонь быстро охватил все помещение. Причина пожара, который сотрудники чрезвычайных служб пытались потушить в течение нескольких часов выясняется.