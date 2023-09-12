Антимонопольный процесс против Google открылся в США

Google обвиняют в нечестной конкуренции.

Интернет-гигант Google использовал свое доминирование на рынке поисковых систем, чтобы блокировать конкурентов и подавлять инновации, заявило во вторник Министерство юстиции на открытии крупнейшего за четверть века антимонопольного процесса в США.

РЕКЛАМА

В течение следующих 10 недель сторона обвинения попытается доказать, что Google подстроил рынок в свою пользу, сделав свою поисковую систему выбором по умолчанию во множестве мест и устройств.

Ожидается, что показания дадут высшие руководители Google и ее материнской компании Alphabet Inc., а также представители других влиятельных технологических компаний.

Министерство юстиции подало антимонопольный иск против Google почти три года назад.

Компания Google утверждает, что, несмотря на то, что ей принадлежит около 90% рынка интернет-поиска, она сталкивается с разнообразной конкуренцией. Конкуренты, по мнению Google, варьируются от поисковых систем типа Bing компании Microsoft до таких сайтов, как Amazon и Yelp, на которых потребители могут размещать вопросы о том, что купить или куда пойти.

С точки зрения Google, постоянное совершенствование поисковой системы объясняет, почему люди почти не задумываясь возвращаются к ней, что уже давно сделало слово "гуглить" синонимом поиска информации в Интернете.