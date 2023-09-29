Власти Швеции объявили войну преступным группировкам

By Euronews

Власти Швеции на фоне всплеска насилия в стране обещают победить преступные группировки и могут привлечь к наведению порядка военных

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пообещал победить преступные группировки на фоне всплеска насилия в стране. Ситуация настолько серьезна, что власти рассматривают вопрос о привлечении к обеспечению порядка военных.

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции: "Мы будем выслеживать банды и победим их. Мы привлечем их к ответственности. Если это шведские граждане, то они должны получить очень большие сроки заключения, если это не шведские граждане, то они должны быть депортированы".

В понедельник и вторник в жилых домах в центральной Швеции прогремели два мощных взрыва, ранив по меньшей мере трех человек.

По данным местных СМИ, инциденты связаны с враждой между преступными группировками, которые занимаются торговлей наркотиками и оружием.

В последнее время взрывы и перестрелки происходят в Швеции все чаще. Там зарегистрирован самый высокий в ЕС уровень уличных убийств на душу населения. Эксперты отмечают, что от огнестрельного оружия в Швеции гибнет в шесть раз больше людей, чем во всех остальных скандинавских странах вместе взятых.

По словам премьер-министра, рост преступности стал результатом "политической наивности и невежества", а также "безответственной иммиграционной политики и неудачной интеграции". Поэтому сейчас правительство пересматривает миграционную политику и уголовное законодательство.