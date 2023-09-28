Макрон предлагает Корсике ограниченную автономию

Президент Франции заявил о возможности закрепления "корсиканской идентичности" в Конституции Республики.

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ограниченную форму автономии для Корсики. Во время визита на средиземноморский остров глава государства заявил о необходимости отразить в Конституции корсиканскую идентичность.

Какие конкретно полномочия могли бы получить местные власти, Макрон не уточнил, но подчеркнул, что эти изменения не должны позволить региону отделиться от Французской республики:

«Давайте наберемся смелости и сформируем автономию Корсики в рамках Республики. Эта автономия должна быть средством построения будущего вместе, без отрыва от государства. Это не будет ни автономия против государства, ни автономия без государства. Но это будет автономия для Корсики, в рамках Республики».

Корсика вошла в состав Франции в XVIII в. и здесь сохраняется влиятельное движение за независимость. Сторонники автономии в основном положительно восприняли слова Макрона. В их числе – лидер фракции Национальной партии Корсики Жан-Кристоф Анжелини:

«Я удовлетворен, потому что слышать разговоры о будущем уникального сообщества, включении нашего острова в Конституцию, слышать рассуждения о богатстве языка и земли — это довольно веские причины для интереса и удовлетворения. В то же время время, я насторожен, потому что мы все знаем, что на данном этапе этого недостаточно, чтобы гарантировать политическое решение, и что нам ещё предстоит много работы в ближайшие месяцы».

Макрон предлагает корсиканским партиям вместе с правительством Франции разработать предложения по автономии территориальной общности в течение шести месяцев. Впоследствии этот документ должен быть представлен парламенту.