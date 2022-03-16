Глава МВД Франции приехал на Корсику после заявлений об автономии

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прибыл с официальным визитом на Корсику после заявления о перспективах автономии региона. В интервью изданию Corse Matin глава МВД говорил, что правительство намерено провести беспрецедентные переговоры по институциональным вопросам: «Мы готовы дойти до автономии».

При этом Дарманен подчеркнул, что мог бы начать этот диалог после предстоящих в апреле президентских выборов, если Эммануэль Макрон будет переизбран на второй срок. Ещё одним важным условием министр назвал стабилизацию обстановки на Корсике, охваченной новой волной протестных выступлений.

Акции за автономию и независимость активизировались после нападения на корсиканского сепаратиста Ивана Колонна, который отбывает пожизненное наказание за убийство префекта.