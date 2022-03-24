Корсиканцы прощаются с Иваном Колонной

Корсиканский сепаратист Иван Колонна будет похоронен в пятницу . Его тело было доставлено в Аяччо, вдоль дороги из аэропорта со свечами в руках выстроились около 1500 человек. Колонна умер в возрасте 61 года после более чем двух недель в коме в результате нападения, совершенного на него в тюрьме Арля. Он отбывал пожизненное заключение за убийство префекта Корсики Клода Эриньяка 6 февраля 1998 года.

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