Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Франция

Корсиканцы прощаются с Иваном Колонной

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Корсиканцы прощаются с Иваном Колонной
Авторское право  PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

Корсиканский сепаратист Иван Колонна будет похоронен в пятницу . Его тело было доставлено в Аяччо, вдоль дороги из аэропорта со свечами в руках выстроились около 1500 человек. Колонна умер в возрасте 61 года после более чем двух недель в коме в результате нападения, совершенного на него в тюрьме Арля. Он отбывал пожизненное заключение за убийство префекта Корсики Клода Эриньяка 6 февраля 1998 года.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.