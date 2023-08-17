Израиль продаст Германии систему ПРО Arrow 3, Вашингтон одобрил сделку

Израиль и ФРГ заключат оборонную сделку на сумму почти в четыре миллиарда евро. Речь идет о покупке Германией системы Arrow 3, разработанной совместно США и Израилем.

Вашингтон дал добро на продажу Израилем Германии системы противоракетной обороны Arrow 3. Она разработана совместно с США. Это станет крупнейшей военной сделкой между Израилем и ФРГ.

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За новейшую систему ПРО Берлин заплатит почти четыре миллиарда евро.

Ожидается, что контракт будет подписан к концу текущего года, поставка осуществлена в 2025 году.

Йоав Галант, министр обороны Израиля:"Одобрение продажи системы Arrow 3, которое дали американцы, — это важное событие на пути реализации сделки между Израилем и Германией. Arrow 3 - самая передовая в мире система такого рода. Будучи совместной разработкой Израиля и США, эта система с нашей помощью обеспечит защиту Германии".

Система Arrow 3 предназначена для перехвата ракет на высоте до 100 км, а также для заатмосферного перехвата баллистических целей.

Переговоры о закупке Берлином этой системы ПРО начались вскоре после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.