Быть или не быть шатдауну: Байден признался, что не знает

В США велик риск шатдауна - приостановки работы правительства в связи с невозможностью принять бюджет на следующий год. В каком контексте идут переговоры по документу и к чему готовиться американской экономике?

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Конгресс США должен до конца сентября согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный. В противном случае Америку ждет шатдаун: с 1 октября в стране стартует новый финансовый год и без согласованного к этой дате главного документа федеральному правительству придется приостановить работу.

В условиях растущей неопределенности президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить риск шатдауна. "Если бы я знал, я бы уже это сделал", - заявил глава Белого дома. Он добавил, что в политике "нет ничего неминуемого", допустив разные сценарии развития событий.

Бюджет на время: подводные камни

Одним из них может стать принятие временного бюджета на полтора месяца - до 17 ноября. При поддержке обеих палат Конгресса такой план позволит выиграть время и отложить шатдаун.

Правда, Байденсчитает подобный сценарий катастрофой. Он раскритиковал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, отметив, что тот не хочет выполнять условия прежних договоренностей о дальнейшем финансировании правительства.

На кону - 12 законопроектов по расходам федерального бюджета в следующем году в сфере обороны, энергетики, национальной безопасности, внутренних дел, торговли, труда, здоровья, образования, сельского хозяйства, финансов, внешней политики. Согласовать их мешают разногласия Конгресса и администрации - как по самим статьям, так и по объемам заложенного в них финансирования.

Особняком стоит украинский вопрос. Cообщается, что в проекте краткоcрсочного бюджета предложено зарезервировать для поддержки Украины 6 c лишним миллиардов долларов, при том, что президент Байден просил в 4 раза больше.

Одновременно Палата представителей отклонила три поправки к проекту оборонного бюджета, предусматривающие урезание военной помощи Киеву.

Тратить дома

Ситуация осложняется тем, что большинство в Палате представителей принадлежит республиканцам, а в Сенате доминируют демократы. Кевин Маккарти пытается провести меру, которой добиваются самые правые из стана республиканцев - на 8% сократить федеральные расходы и одновременноусилить меры по охране границ. Демократы отказываются голосовать за этот пакет, его считают излишне экстремальным и некоторые законодатели-республиканцы.

За напряженными переговорами по бюджету стоит проблема государственного долга. По данным МВФ, валовой долг США превышает 120% ВВП страны, он преодолел рекордную отметку в 33 триллиона долларов. За последние 30 лет показатель задолженности Америки увеличился более чем в два раза, ожидается, что к 2050 году он вновь удвоится.

В пересчете на душу населения это составляет почти 100 тысяч долларов. С учетом средней зарплаты в США получается, что американцам нужно бесплатно работать около полутора лет, чтобы покрыть госдолг, который за это время продолжит расти...

Ранее в этом году администрация США добилась повышения лимита госдолга - во избежании дефолта и ради стабильности финансовых рынков. Республиканцы тогда выдвинули Байдену условие: увеличение потолка должно сопровождаться значительным урезанием бюджетных расходов.

Вынужденный простой

Если бюджет не будет оперативно согласован, сотни тысяч госслужащих отправятся в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной, продолжат трудиться, не получая зарплат.

С 1981 года США переживали 14 шатдаунов. В большинстве случаев они продолжались не более 2 дней. Самый длительный – 35 суток – пришелся на президентство Дональда Трампа.

Отсутствие зарплаты в течение длительного времени означает отсутствие платежей по ипотеке, долги по кредитным картам и потребление на минимальном уровне. Даже для самой сильной экономики мира это не проходит бесследно. Шатдаун к тому же может привести к понижению кредитного рейтинга CША, предупреждает агентство Moody's. По его оценкам, кратковременная остановка будет быстро скомпенсирована, однако чем дольше продлится вынужденная пауза, тем тяжелее окажутся последствия как для самой Америки, так и для финансовых рынков.