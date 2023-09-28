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Быть или не быть шатдауну: Байден признался, что не знает

Президент США Джо Байден заявил, что финансирование правительства является "одной из самых основных обязанностей Конгресса"
Президент США Джо Байден заявил, что финансирование правительства является "одной из самых основных обязанностей Конгресса" Авторское право JIM WATSON
By Heloise Urvoy и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В США велик риск шатдауна - приостановки работы правительства в связи с невозможностью принять бюджет на следующий год. В каком контексте идут переговоры по документу и к чему готовиться американской экономике?

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Конгресс США должен до конца сентября согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный. В противном случае Америку ждет шатдаун: с 1 октября в стране стартует новый финансовый год и без согласованного к этой дате главного  документа федеральному правительству придется приостановить работу.

В условиях растущей неопределенности президент США Джо Байден заявил, что  не знает, как предотвратить риск шатдауна. "Если бы я знал, я бы уже это сделал", - заявил глава Белого дома. Он добавил, что в политике "нет ничего неминуемого",  допустив разные сценарии развития событий.

Бюджет на время: подводные камни

Одним из них может стать принятие временного бюджета на полтора месяца - до 17 ноября. При поддержке обеих палат Конгресса такой план позволит выиграть время и отложить шатдаун.

Правда, Байденсчитает подобный сценарий  катастрофой. Он раскритиковал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, отметив, что тот не хочет выполнять условия прежних договоренностей о дальнейшем финансировании правительства.

На кону - 12 законопроектов по расходам федерального бюджета в следующем году в сфере обороны, энергетики, национальной безопасности, внутренних дел, торговли, труда, здоровья, образования, сельского хозяйства, финансов, внешней политики. Согласовать их мешают разногласия Конгресса и администрации - как по самим статьям, так и по объемам заложенного в них  финансирования.

Особняком стоит украинский вопрос. Cообщается, что в проекте краткоcрсочного бюджета предложено зарезервировать для поддержки  Украины 6 c лишним миллиардов долларов, при том, что президент Байден просил в 4 раза больше. 

Одновременно Палата представителей отклонила  три поправки к проекту оборонного бюджета, предусматривающие урезание военной помощи Киеву.

Тратить  дома

Ситуация осложняется тем, что большинство в Палате представителей принадлежит республиканцам, а в Сенате доминируют демократы. Кевин Маккарти пытается провести меру, которой добиваются самые правые из стана республиканцев - на 8% сократить федеральные расходы и одновременноусилить меры по охране границ. Демократы отказываются голосовать за этот пакет, его считают излишне экстремальным и некоторые законодатели-республиканцы. 

За напряженными переговорами по бюджету стоит проблема государственного долга. По данным МВФ, валовой долг США превышает 120% ВВП страны, он  преодолел рекордную отметку в 33 триллиона долларов. За последние 30 лет показатель задолженности Америки увеличился более чем в два раза, ожидается, что к 2050 году он вновь удвоится. 

В пересчете на душу населения это составляет почти 100 тысяч долларов. С учетом средней зарплаты в США получается, что американцам нужно бесплатно работать около полутора лет, чтобы покрыть госдолг, который за это время продолжит расти...

Ранее в этом году администрация США добилась повышения лимита госдолга  -  во избежании дефолта и ради стабильности финансовых рынков. Республиканцы тогда выдвинули Байдену условие: увеличение потолка должно сопровождаться значительным урезанием бюджетных расходов.

Вынужденный простой

Если бюджет не будет оперативно согласован, сотни тысяч госслужащих  отправятся в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной, продолжат трудиться, не получая зарплат. 

С 1981 года США переживали 14 шатдаунов. В большинстве случаев они продолжались не более 2 дней. Самый длительный – 35 суток – пришелся на президентство Дональда Трампа.

Отсутствие зарплаты в течение длительного времени означает отсутствие платежей по ипотеке, долги по кредитным картам и потребление на минимальном уровне. Даже  для самой сильной экономики мира это не проходит бесследно. Шатдаун к тому же может привести к понижению кредитного рейтинга CША, предупреждает агентство Moody's. По его оценкам, кратковременная остановка будет быстро скомпенсирована, однако чем дольше продлится вынужденная пауза, тем тяжелее окажутся последствия как для самой Америки, так и  для финансовых рынков.

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