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мир

Президент США Байден и республиканцы договорились повысить потолок госдолга

Джо Байден
Джо Байден   -  Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Катастрофический дефолт в США предотвращен. Белый дом и республиканцы Палаты представителей Конгресса США достигли принципиальной договоренности о потолке государственного долга

Финансовой катастрофы удалось избежать. Президент США Джо Байден и республиканцы в нижней палате Конгресса договорились, что разрешат правительству увеличивать госдолг, который уже превысил астрономическую сумму - в 31,4 трлн долларов.

Сообщается, что Палата представителей, проголосует по документу в среду, 31 мая. Затем инициативу должен одобрить Сенат Конгресса, после чего она отправится на подпись Байдену.

О принципиальном соглашении по бюджету сообщил на своей странице в Twitter Джо Байден. Американский лидер назвал договоренность важным шагом. Он подчеркнул, что соглашение "является хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест".

В январе США превысили законодательно установленный на уровне 31,4 трлн долларов потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций.

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