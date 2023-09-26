В парламенте Испании стартовали дебаты по кандидатуре Нуньеса Фейхоо на пост премьера

By Euronews

Удастся ли лидеру испанской консервативной Народной партии Нуньесу Фейхоо сформировать правительство? Политик представил свою программу парламенту. Дебаты продлятся до пятницы.

Альберто Нуньес Фейхоо, лидер консервативной Народной партии, пытается сформировать правительство Испании. Во вторник он представил законодателям свою программу. Дебаты продлятся до пятницы.

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Партия Фейхоо формально победила на июльских выборах, но не получила абсолютного большинства. Фейхоо не хватает поддержки.

Выступая в парламенте, политик четко обозначил свою позицию по вопросу об амнистии каталонских сепаратистов.

Альберто Нуньес Фейхоо, кандидат на пост премьер-министра:"Я уже говор ил вам, что проект, который я пришел вам представить, не включает амнистию, самоопределение части нации, а также аналогичные или эквивалентные формулы".

Консерваторы считают, что исполняющий обязанности премьера Педро Санчес может "разыграть каталонскую карту". Фейхоо подверг его критике.

Альберто Нуньес Фейхоо, кандидат на пост премьер-министра:"Я не стану отрекаться от равноправия испанцев и от всего, что мы разделяем, чтобы стать главой правительства. Я не буду перепрыгивать через какие-либо препятствия, навязанные мне вопреки общим интересам, чтобы стать премьер-министром. И я не предам доверия испанцев, которые проголосовали за то, чтобы я стал председателем правительства".

Если по результатам дебатов Фейхоо потерпит неудачу, то у остальных политических сил в парламенте будет два месяца на переговоры по кандидатуре главы правительства. Если согласовать претендента на пост премьера не получится, король Испании распустит парламент и объявит о проведении внеочередных выборов.