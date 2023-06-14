Соратницу Алексея Навального Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам тюрьмы

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Экс-глава шатаба Навального в Уфе Лилия Чанышева обещает "не опускать руки". Активистку приговорили к лишению свободы по статьям об экстремизме

Лилия Чанышева, соратница Алексея Навального, приговорена к семи с половиной годам тюрьмы. Суд в Уфе признал ее виновной в "призывах к экстремизму", "создании экстремистского сообщества" с использованием служебного положения и "создании организации, нарушающей права граждан".

Женщина находилась под стражей с ноября 2021 года. Вину она не признала.

Лилия Чанышева:"Верьте в себя, трудитесь на благо позитивных изменений. Пишите письма. Вы очень нужны мне, вы очень нужны другим политзаключенным. Вы очень нужны нашей несчастной стране. Я тоже не буду опускать руки. Я считаю, что вместе мы можем сделать Россию свободной, мирной и человечной страной".

В течение четырех лет Чанышева возглавляла штаб Навального в Уфе. Однако ко времени задержания и ареста уже не имела отношения к структурам политика.

Прокурор запросил для Чанышевой 12 лет. 41-летняя активистка попросила судью поддержать ее как политика, как женщину и дать ей шанс стать мамой.