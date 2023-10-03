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Филипп VI поручил Санчесу сформировать правительство

Уходящий премьер-министр Педро Санчес аплодирует в нижней палате испанского парламента в Мадриде, Испания, 29 сентября 2023 года.
Уходящий премьер-министр Педро Санчес аплодирует в нижней палате испанского парламента в Мадриде, Испания, 29 сентября 2023 года. Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Король Испании поручил сформировать правительство социалисту Педро Санчесу после того как Альберто Нуньесу Фейхоо не удалось получить поддержку парламента.

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Такое развитие соьбытий после июньских выборов в Испании было ожидаемо: король Испании Филипп VI поручил уходящему премьер-министру Педро Санчесу сформировать следующее правительство.

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Санчес пообещал уступки борцам за независимость, но отверг референдум о самоопределении региона.

Король обратился к Санчесу после того, как лидер правой оппозиции Альберто Нуньес-Фейхоо потерпел неудачу в попытке заручиться поддержкой парламента своей кандидатуры на пост премьер-министра.

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