Филипп VI поручил Санчесу сформировать правительство

Король Испании поручил сформировать правительство социалисту Педро Санчесу после того как Альберто Нуньесу Фейхоо не удалось получить поддержку парламента.

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Такое развитие соьбытий после июньских выборов в Испании было ожидаемо: король Испании Филипп VI поручил уходящему премьер-министру Педро Санчесу сформировать следующее правительство.

Чтобы получить большинство в парламенте, социалистам нужны союзники, среди возможных партнёров по коалиции - сепаратистская партия "Вместе за Каталонию"

Санчес пообещал уступки борцам за независимость, но отверг референдум о самоопределении региона.

Король обратился к Санчесу после того, как лидер правой оппозиции Альберто Нуньес-Фейхоо потерпел неудачу в попытке заручиться поддержкой парламента своей кандидатуры на пост премьер-министра.