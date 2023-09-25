История украинских военных, освободивших Андреевку

By Euronews и AP

В середине сентября ВСУ освободили Андреевку — село в Донецкой области, которое называют "ключом к Бахмуту". Как это было? Рассказывают украинские военные.

Пуля попала сержанту Гагарину чуть выше левого уха. Командир украинского взвода погиб. Штаб по рации передал рядовому с позывным Курьер боевое повышение.

РЕКЛАМА

Курьер знал, что взводу приказано двигаться вперед через лес, по дороге на Бахмут. Рядом с упавшим командиром он замешкался на 30 секунд. Затем принял решение: назад дороги не будет.

Спотыкаясь, бойцы пробирались через обугленные деревья к селу Андреевка — цели 3-й штурмовой бригады с начала контрнаступления Украины этим летом, примерно в 10 километрах к югу от города Бахмут.

"Этот лес уносит наших друзей, — сказал позже Курьер. — И когда я думаю о том, как далеко нам еще нужно двигаться вперед... Скорее всего, когда-нибудь я останусь лежать в лесу, а мои друзья просто пойдут дальше".

Украинские военные из 3-й штурмовой бригады в районе Андреевки, Донецкая область AP Photo/Mstyslav Chernov

Участок выжженного леса, ведущий к такому же выжженному селу Андреевка, — один из бесчисленных подобных участков на пути к контролируемому Россией Бахмуту, который приобрел огромное символическое значение.

3-я штурмовая бригада, состоящая из добровольцев и считающаяся одним из лучших украинских корпусов, с января практически безостановочно воюет на востоке страны.

Тем не менее солдаты полагаются в основном на бронетехнику советских времен и старое вооружение. За последний месяц 3-я штурмовая бригада смогла продвинуться всего на два километра, преодолевая мины и заминированные окопы, уклоняясь от артиллерии, гранатометов и беспилотников.

Украинские военные стреляют из пулемета в районе Андреевки, Донецкая область AP Photo

Их целью была Андреевка. 6 сентября, в день, когда Курьер оставил тело своего командира на поле боя, он с бойцами занял траншею в лесу и удерживал ее в течение четырех полных суток.

Позже Курьер отправился в Западную Украину, где представлял взвод на похоронах Гагарина. Гагарин был похоронен в родном городе Полонное, расположенном в 900 км от линии фронта.

Мать Гагарина разыскала Курьера, который одним из последних видел её сына живым. "Мне кажется, что сейчас между нами и гражданскими существует пропасть, — говорит он. — Когда война закончится, я, наверное, просто уйду воевать в другое место".

Для Курьера война — это сложный процесс. Он говорит, что ему нравится дофаминовый пик, когда он покидает "ужасную мясорубку", возвращается в штаб и спрыгивает с бронетранспортера.

И всё же он не хотел возвращаться в лес, ведущий к Андреевке. Командиры приказали ему взять отпуск на 10 дней. "К сожалению, я смог уйти только после того, как прошел через ад", — с горечью говорит он.

РЕКЛАМА

В день похорон, 13 сентября, в лесу находился и еще один сержант взвода, Федя. 5 сентября он был легко ранен кассетным боеприпасом, и это ранение, возможно, спасло ему жизнь. Гагарин занял его место в штурме и погиб.

Последний рывок начался 14 сентября. К взводу присоединились бойцы из других поредевших частей, которые, как обычно, находились на поле боя по три-четыре дня.

Украинский флаг в окопе в районе Андреевки, Донецкая область AP Photo/Mstyslav Chernov

14 сентября украинцы вошли в Андреевку. На следующее утро, 16 сентября, Федя водрузил в селе украинский флаг.

Теперь Андреевка представляет собой груду кирпичей и обгоревших деревьев. Но теперь она в руках украинцев, и Федя готов передать управление следующей бригаде, чтобы отвоевать следующий лес.

"Посмотрите на эти поля, на этот лес. Все снова растет, — говорит Федя. — Я устал от этого леса. Я хочу домой. Я хочу помыться и поспать. До утра. А утром я вернусь".