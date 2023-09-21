Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: есть жертвы и пострадавшие

By Euronews

ВСУ заявили,что 21 сентября Россия запустила по Украине 43 крылатые ракеты. Из них 36 были уничтожены. В результате атаки были обесточены пять регионов Украины.

Россия в четверг утром подвергла массированной ракетной атаке территорию Украины. Над Киевом, как заявили в военной администрации города, были сбиты более двадцати вражеских целей.

РЕКЛАМА

Обломки ракет упали в нескольких районах. Повреждены газовая труба, жилой дом и нежилые помещения. Пострадали по меньшей мере семь человек.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на заседании Совбеза ООН в резких выражениях раскритиковал действия России.

Шарль Мишель, глава Евросовета:"Украина — это место преступления, и преступник сидит в этом самом помещении. Вы знаете, кто вы. Кремль мечтает о восстановлении старой Российской империи. Кто будет следующим после Украины? Кто будет следующим, чтобы удовлетворить фантазии Путина о прошлом".

Помимо Киева обстрелам со стороны России подверглись и другие города. Взрывы раздавались в Черкассах, Харькове, Херсоне, а также Львовской, Хмельницкой и Ровненской областях. Есть жертвы среди мирного населения.

Повреждены объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, гостиница. В результате атаки были обесточены пять регионов Украины. ВСУ заявили, что 21 сентября Россия запустила по Украине 43 крылатые ракеты. Из них 36 были уничтожены.

Аннексированный Крым подвергся атаке дронов. Об этом сообщило минобороны России.