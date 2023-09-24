Дзюдо: Большой шлем в Баку завершился поединками тяжеловесов

By Euronews & IJF

В заключительный день престижного турнира золото завоевали спортсмены из Грузии, Германии и Бразилии.

В завершающий день турнира Большого шлема по дзюдо имена Гейдара Алиева на татами в Баку вышли тяжеловесы. Лучшие из лучших были готовы выложиться по полной, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала почёта.

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В Азербайджане проводится кампания "Девушкам белое к лицу", которая поощряет их участие в боевых видах спорта для поддержания себя в форме и развития уверенности в себе. Некоторых из надевших дзюдоги пригласили на турнир, где их ожидала встреча со спортсменами и официальными лицами.

У мужчин в весе до 90 кг болгарин Ивайло Иванов уступил своему сопернику. По итогам тяжёлого поединка Михаил Игольников удостоился двух оценок "вадза-ари" и завоевал золотую медаль к восторгу местной публики.

Свой очередной титул он получил из рук чемпиона мира и члена правления Федерации дзюдо Азербайджана Эльхана Мамедова.

В категории до 78 кг Анна-Мария Вагнер встретилась с Аличе Белланди. Публика была заворожена энергичным дзюдо немки. Вагнер завершила схватку с иппоном, обеспечив себе очередную победу.

Церемонию награждения провёл директор IJF по обучению и тренерской работе Мохаммед Мериджа.

Сегодня я была "в потоке", меня сносила энергия. На татами я чувствовала себя прекрасно и каждую секунду говорила себе, что сегодня я сильнее. Так что сила в голове и ощущение уверенности сделали своё дело. Анна-Мария Вагнер немецкая дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Баку

В весе до 100 кг не было равных Илье Суламанидзе, получившему оценку вадза-ари. Мощь и мастерство грузинского спортсмена впечатлили болельщиков.

Медали вручил вице-президент Федерации дзюдо Грузии Давид Кевхишвили.

Это странное чувство, потому что местные ребята, может быть, не знают меня и откуда я родом, но они поддерживали меня всем сердцем, и хотя это странное чувство, я очень счастлив! Илья Суламанидзе грузинский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Баку

В весе свыше 78 кг Беатриш Соуза из Бразилии и Рошель Нунеш из Португалии продемонстрировали истинные ценности дзюдо, отпраздновав вместе победу бразильянки.

Спортсменок наградил чемпион мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Нил Адамс.

В категории свыше 100 кг Инал Тасоев мастерски провел контрприём на вадза-ари и одержал победу над Гурамом Тушишвили.

Медали вручил член правления Федерации дзюдо Азербайджана Агаяр Ахун дзаде.

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Местных фанатов порадовала бронза Зелима Коцоева в весе до 100 кг, азербайджанская сборная сохранила лидерство в медальном зачёте.

Турнир Большого шлема завершён, мировой тур прощается с Баку до следующего года.