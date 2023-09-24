Дзюдо: Большой шлем в Баку завершился поединками тяжеловесов

В заключительный день престижного турнира золото завоевали спортсмены из Грузии, Германии и Бразилии.
В завершающий день турнира Большого шлема по дзюдо имена Гейдара Алиева на татами в Баку вышли тяжеловесы. Лучшие из лучших были готовы выложиться по полной, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала почёта.
В Азербайджане проводится кампания "Девушкам белое к лицу", которая поощряет их участие в боевых видах спорта для поддержания себя в форме и развития уверенности в себе. Некоторых из надевших дзюдоги пригласили на турнир, где их ожидала встреча со спортсменами и официальными лицами.
У мужчин в весе до 90 кг болгарин Ивайло Иванов уступил своему сопернику. По итогам тяжёлого поединка Михаил Игольников удостоился двух оценок "вадза-ари" и завоевал золотую медаль к восторгу местной публики.
Свой очередной титул он получил из рук чемпиона мира и члена правления Федерации дзюдо Азербайджана Эльхана Мамедова.
В категории до 78 кг Анна-Мария Вагнер встретилась с Аличе Белланди. Публика была заворожена энергичным дзюдо немки. Вагнер завершила схватку с иппоном, обеспечив себе очередную победу.
Церемонию награждения провёл директор IJF по обучению и тренерской работе Мохаммед Мериджа.
В весе до 100 кг не было равных Илье Суламанидзе, получившему оценку вадза-ари. Мощь и мастерство грузинского спортсмена впечатлили болельщиков.
Медали вручил вице-президент Федерации дзюдо Грузии Давид Кевхишвили.
В весе свыше 78 кг Беатриш Соуза из Бразилии и Рошель Нунеш из Португалии продемонстрировали истинные ценности дзюдо, отпраздновав вместе победу бразильянки.
Спортсменок наградил чемпион мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Нил Адамс.
В категории свыше 100 кг Инал Тасоев мастерски провел контрприём на вадза-ари и одержал победу над Гурамом Тушишвили.
Медали вручил член правления Федерации дзюдо Азербайджана Агаяр Ахун дзаде.
Местных фанатов порадовала бронза Зелима Коцоева в весе до 100 кг, азербайджанская сборная сохранила лидерство в медальном зачёте.
Турнир Большого шлема завершён, мировой тур прощается с Баку до следующего года.