Дзюдо: Гран-при в Загребе завершился поединками тяжеловесов

В заключительный день турнира золото взяли спортсмены из Венгрии, Турции, Бразилии, Чехии и Сербии.
В заключительный день Гран-при по дзюдо в Загребе на арену вышли тяжеловесы.
Местные хорватские звёзды Лара Цветко и Барбара Матич вместе с венгерской легендой Хедвиг Каракаш встретились со своими поклонниками, раздали автографы, сделали селфи и провели тренировку для детей. Удивительный опыт для нового поколения дзюдоистов!
На заполненной "Арене Загреб" лучшие дзюдоисты мира боролись за золото под шум трибун.
В весе до 90 кг отличился венгр Кристиан Тот, который принёс первое золото в копилку своей сборной, да ещё и в главный государственный праздник Венгрии, который отмечается 20 августа.
Свой очередной титул спортсмен получил из рук вице-президента Международной федерации дзюдо (IJF) Ласло Тота.
В категории до 78 кгКарол Жименес продемонстрировала преимущество на татами – она впервые в своей карьере участвовала в соревнованиях Мирового тура по дзюдо и поднялась на высшую ступень пьедестала. Невероятный результат у бразильянки.
Золотую медаль ей вручила директор образовательных программ IJF Санда Чорак.
В весе до 100 кг сербский дзюдоист Александр Куколь получил оценку вадза-ари и на последних секундах поединка вырвал победу на турнире Мирового тура–впервые с 2018 года.
Церемонию награждения провёл генеральный секретарь Европейского союза дзюдо Мартин Пойгер.
У женщин в категории свыше 78 кг не было равных представительнице Турции Кайре Оздемир. В конце поединка она удостоилась иппона, тем самым доказав, что заслуживает высокого места в посеве.
Медалисток наградил почётный президент Федерации дзюдо Хорватии Томислав Чуляк.
В весе свыше 100 кг двукратный олимпийский чемпион Лукаш Крпалек едва не попал в захват японца Оты Хёги, но сумел одержать тактическую победу в голден-скоре. Ещё одно золото чешского спортсмена.
Медаль ему вручил спортивный директор IJF Владимир Барта.
Хозяева турнира – сборная Хорватии – подарили своей публике много иппонов и ярких бросков.
Гран-при в Загребе надолго запомнится любителям дзюдо.