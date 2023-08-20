Дзюдо: Гран-при в Загребе завершился поединками тяжеловесов

В заключительный день турнира золото взяли спортсмены из Венгрии, Турции, Бразилии, Чехии и Сербии.

В заключительный день Гран-при по дзюдо в Загребе на арену вышли тяжеловесы.

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Местные хорватские звёзды Лара Цветко и Барбара Матич вместе с венгерской легендой Хедвиг Каракаш встретились со своими поклонниками, раздали автографы, сделали селфи и провели тренировку для детей. Удивительный опыт для нового поколения дзюдоистов!

На заполненной "Арене Загреб" лучшие дзюдоисты мира боролись за золото под шум трибун.

В весе до 90 кг отличился венгр Кристиан Тот, который принёс первое золото в копилку своей сборной, да ещё и в главный государственный праздник Венгрии, который отмечается 20 августа.

Свой очередной титул спортсмен получил из рук вице-президента Международной федерации дзюдо (IJF) Ласло Тота.

Я очень люблю Загреб, очень люблю Хорватию, здесь прекрасные пляжи, а ещё, конечно, потрясающий тренировочный лагерь. А когда ты выступаешь, и трибуны тебя поддерживают, ты испытываешь невероятное чувство. Ласло Тот венгерский дзюдоист, победитель Гран-при 2023 в Загребе

В категории до 78 кгКарол Жименес продемонстрировала преимущество на татами – она впервые в своей карьере участвовала в соревнованиях Мирового тура по дзюдо и поднялась на высшую ступень пьедестала. Невероятный результат у бразильянки.

Золотую медаль ей вручила директор образовательных программ IJF Санда Чорак.

Я чувствовала себя как дома, потому что в Бразилии мы привыкли к большой толпе, и здесь я ощущала то же самое в финальном блоке, так что я держалась уверенно, как будто стены помогали! Карол Жименес бразильская дзюдоистка, победительница Гран-при 2023 в Загребе

В весе до 100 кг сербский дзюдоист Александр Куколь получил оценку вадза-ари и на последних секундах поединка вырвал победу на турнире Мирового тура–впервые с 2018 года.

Церемонию награждения провёл генеральный секретарь Европейского союза дзюдо Мартин Пойгер.

У женщин в категории свыше 78 кг не было равных представительнице Турции Кайре Оздемир. В конце поединка она удостоилась иппона, тем самым доказав, что заслуживает высокого места в посеве.

Медалисток наградил почётный президент Федерации дзюдо Хорватии Томислав Чуляк.

В весе свыше 100 кг двукратный олимпийский чемпион Лукаш Крпалек едва не попал в захват японца Оты Хёги, но сумел одержать тактическую победу в голден-скоре. Ещё одно золото чешского спортсмена.

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Медаль ему вручил спортивный директор IJF Владимир Барта.

Хозяева турнира – сборная Хорватии – подарили своей публике много иппонов и ярких бросков.

Гран-при в Загребе надолго запомнится любителям дзюдо.