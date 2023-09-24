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Нападение на полицейских в Косове

Дороги из Сербии на север Косова перекрыты
Дороги из Сербии на север Косова перекрыты Авторское право Dejan Simicevic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Один страж порядка погиб, ещё один ранен

«Террористическим актом» назвали власти частично признанного Косова нападение на полицейских, произошедшее на севере страны. Один страж порядка погиб, ещё один ранен. Перестрелка вспыхнула ,когда патруль проверял информацию о грузовиках без номеров, блокировавших дорогу в деревне с преимущественно сербским населением. сообщается о группе по меньшей мере из 30 человек, в том числе с тяжёлым вооружением. Приштина обвинила в организации нападения «сербские преступные группы». Сейчас дороги, связывающие этот район с Сербией, закрыты на въезд.

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