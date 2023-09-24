Нападение на полицейских в Косове

By Euronews

Один страж порядка погиб, ещё один ранен

«Террористическим актом» назвали власти частично признанного Косова нападение на полицейских, произошедшее на севере страны. Один страж порядка погиб, ещё один ранен. Перестрелка вспыхнула ,когда патруль проверял информацию о грузовиках без номеров, блокировавших дорогу в деревне с преимущественно сербским населением. сообщается о группе по меньшей мере из 30 человек, в том числе с тяжёлым вооружением. Приштина обвинила в организации нападения «сербские преступные группы». Сейчас дороги, связывающие этот район с Сербией, закрыты на въезд.