На севере Косова завершилась осада монастыря, где укрывалась группа вооружённых этнических сербов

By Euronews

В воскресенье утром косовский патруль попал в засаду, в результате один полицейский был убит, другой — ранен. Нападавшие укрылись в монастыре и несколько часов вели перестрелку с полицией.

Полиция частично признанного Косова восстановила контроль над монастырем на границе с Сербией, где укрывалась группа из 30 вооруженных людей, причастных к нападению на патруль.

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Полицейские попали в засаду в районе деревни Баньска рано утром в воскресенье, в результате чего один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой получил ранения.

Нападавшие забаррикадировались в близлежащем монастыре и в течение нескольких часов вели перестрелку с косовской полицией.

В результате спецоперации трое нападавших были убиты и пятеро задержаны. Как утверждается, все они этнические сербы.

Позднее премьер-министр Косова Альбин Курти присоединился к сотням людей, собравшихся у полицейского участка в Приштине в память об убитом страже порядка.

Курти назвал устроенную засаду террористическим актом и возложил вину на сербские власти.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич также осудил убийство полицейского, но причастность официального Белграда к нападению отрицает и, как и раньше, возлагает вину за происходящее на севере Косова на Курти.

По мнению президента, тот намеренно провоцирует этнических сербов на конфликт.

Вучич предположил, что наилучшим выходом было бы размещение международных сил в регионе, и подтвердил, что по-прежнему готов к переговорам по урегулированию ситуации, но не намерен признавать независимость Косова.