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Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады

Верховный комиссариат Канады
Верховный комиссариат Канады Авторское право AP Photo
By Viktoria Sinkevich
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Дипломатическая война между странами началась после того, как Джастин Трюдо обвинил Индию в причастности к смерти одного из канадских лидеров сикхов

Во вторник индийское правительство выслало из страны канадского дипломата, а затем приостановило выдачу всех типов виз гражданам Канады. 

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Так же министерство иностранных дел Индии предупреждает граждан, отправляющихся в Канаду, о росте "антииндийских настроений". 

Дипломатическая война между странами началась после того, как Джастин Трюдо обвинил Индию в причастности к смерти одного из канадских лидеров сикхов

В четверг премьер-министр Канады повторил обвинения и призвал индийское правительство к сотрудничеству в расследовании этого дела.

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