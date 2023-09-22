Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады

Дипломатическая война между странами началась после того, как Джастин Трюдо обвинил Индию в причастности к смерти одного из канадских лидеров сикхов

Во вторник индийское правительство выслало из страны канадского дипломата, а затем приостановило выдачу всех типов виз гражданам Канады. РЕКЛАМА Так же министерство иностранных дел Индии предупреждает граждан, отправляющихся в Канаду, о росте "антииндийских настроений". Дипломатическая война между странами началась после того, как Джастин Трюдо обвинил Индию в причастности к смерти одного из канадских лидеров сикхов В четверг премьер-министр Канады повторил обвинения и призвал индийское правительство к сотрудничеству в расследовании этого дела.