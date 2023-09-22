Нагорный Карабах: ООН призывает Ереван и Баку к диалогу

Совет Безопасности ООН провёл экстренное заседание с участием представителей Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе.

Армения призвала ООН направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах, после того как там возобновились боевые действия.

РЕКЛАМА

Совебез провёл экстренное заседание с участием представителей Армении и Азербайджана. Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня и гибели мирного населения.

Азербайджанские власти утверждают, что проводят в регионе антитеррористическую операцию. Ряд стран выступили с осуждением их действий, призвав урегулировать ситуацию путём диалога.

Мирослав Енча, помощник генсекретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки

"Подлинный диалог между правительством Азербайджана и представителями региона, при полноценным участии Армении и Азербайджана__в процессе нормализации отношений_ - это единственный надёжный способ продвижения"._

Во вторую ночь подряд тысячи людей вышли на улицы Еревана на акцию протеста. Они обвиняют правительство Никола Пашиняна в бездействии и нежелании поддержать карабахских армян.

Премьер-министр объявил о том, что страна готова принять 40 тысяч семей беженцев. Но протестующие требуют более жёсткой позиции.

Манифестации переросли в столкновения и беспорядки. Ранее глава армянского правительства призвал сограждан сохранять спокойствие и пообещал "действовать жёстко" в отношении демонстрантов, "во избежание кровопролития".

Представители армянского населения Нагорного Карабаха и правительства Азербайджана провели в четверг первый раунд переговоров о будущем региона, который, по словам азербайджанских властей, теперь находится под их полным контролем.

Обсуждение было сосредоточено на “реинтеграции” Нагорного Карабаха и обеспечение безопасности населяющих его армянских жителей.