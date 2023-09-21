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Азербайджан начал переговоры с армянами Карабаха о реинтеграции региона

Переговоры представителей армян и правительства Азербайджана в Евлахе 21 сентября 2023
Переговоры представителей армян и правительства Азербайджана в Евлахе 21 сентября 2023 Авторское право Roman Ismailov/Azerbaijan State News Agency AZERTAC via AP
By Андрей Позняков
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После объявления о победе официальный Баку договаривается с представителями армянского населения Нагорного Карабаха о порядке восстановлении полного контроля над регионом.

Азербайджан начал переговоры с представителями армян в Нагорном Карабахе о реинтеграции этого региона. Первая встреча в Евлахе была организована под контролем российских миротворцев. Объявляя о сложении оружия, руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики упоминало в числе основных вопросов на этих переговорах гарантии безопасности армянского населения. 

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Важность защиты прав армян в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчёркивал и российский лидер Владимир Путин. Миссия российских миротворцев пока продолжается, несмотря на заявления Баку об успешном завершении военной операции и восстановлении суверенитета. В министерстве обороны России сообщали, что они, в частности, эвакуировали несколько тысяч мирных жителей из зоны боевых действий.

Официальный Ереван, дистанцировавшись от соглашения о прекращении огня, возложил на Москву ответственность за судьбу армян в Нагорном Карабахе, подчёркивая роль российских миротворцев в исходе конфликта.

Алиев приветствовал позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиция отреагировала на происходящее массовыми протестами с беспорядками в Ереване.

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